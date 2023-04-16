Zeit Online: подозреваемый в сливе данных Пентагона разочаровался в США Zeit Online: подозреваемый в сливе данных Пентагона Тейшейра разочаровался в США

Фото: AP/TASS

ФБР арестовало 21-летнего Джека Тейшейру

Национальный гвардеец Джек Тейшейра из Массачусетса, подозреваемый в сливе военных документов США на онлайн-платформе Discord, с раннего возраста хотел вступить в армию, но в последнее время был разочарован в Пентагоне, США и военном деле, передает немецкое издание Zeit Online. Его расстраивало то, как Вашингтон использует свое могущество на международной арене.

Подозреваемый не был настроен враждебно по отношению к Соединенным Штатам или государственным учреждениям. По словам источника, Тейшейра не мог быть ни российским, ни украинским агентом.

Участники блога, в котором военнослужащий изначально опубликовал секретные документы, характеризовали его как убежденного патриота. Одному из них он обещал «надрать задницу», если тот когда-то решит сдаться в плен. Тейшейра был особенно близок со своим отцом — ветераном ВВС.

Согласно военным документам, в сентябре 2019 года молодой человек явился в ВВС Национальной гвардии. В 2020 году он окончил среднюю школу, а к военной службе приступил в октябре 2021 года и работал полный рабочий день на базе, расположенной на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Там его недавно повысили до летчика первого класса и направили в 102-е разведывательное крыло на базе Национальной гвардии Отис Эйр, где он отвечал за кибертранспортные системы. Несмотря на свой сравнительно низкий ранг, он должен был отвечать за поддержание компьютерных сетей с доступом к секретной информации.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер усомнился в версии, что источником слива документов Пентагона мог стать 21-летний военнослужащий. По его словам, такой молодой сотрудник не мог иметь доступа к столь секретным документам.