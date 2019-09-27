https://static.news.ru/photo/12cf58f6-e17a-11e9-bbf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com

Адвокат Карлос Поведа, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил, что его подзащитный стал чувствовать себя хуже.

Как рассказал Поведа, Ассанж находится в изоляции 23 часа в сутки и сильно похудел, у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон рассказал о тяжёлых условиях, в которых содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. По его словам, к журналисту относятся хуже, чем к осуждённым террористам.