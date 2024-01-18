Заявлению Кирби об истощении арсеналов ВСУ нашли объяснение Военэксперт Литовкин: слова Кирби о нехватке оружия у ВСУ - политический ход

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби об истощении арсеналов оружия у ВСУ является политическим ходом в рамках борьбы между демократами и республиканцами, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «360» он подчеркнул, что на самом деле Украина располагает достаточным количеством вооружения, а Белый дом пытается с помощью подобных заявлений склонить Конгресс к продлению финансирования помощи Киеву.

В США идет внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами в Конгрессе. Кирби пытается убедить республиканцев проголосовать за выделение Украине помощи. А те, в свою очередь, сначала хотят заставить президента Джо Байдена навести порядок на границе, а потом заниматься Украиной, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что, помимо США, Украине передают оружие и боеприпасы еще около 50 стран, поэтому об истощении арсеналов ВСУ говорить пока не приходится.

Ранее Джон Кирби в ходе брифинга в Вашингтоне заявил, что Украина без помощи США приближается к истощению запасов ряда вооружений, включая средства ПВО. Последние, по словам чиновника, входят в число критически значимых для страны вооружений.