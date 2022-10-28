Заявление Трампа о скором возвращении в Twitter оказалось фейком Агентство ANI извинилось за фейк о возвращении Трампа в Twitter

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Информация о скором разблокировании аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter оказалась фейком. Агентство ANI принесло извинения за ее распространение.

Было распространено фейковое заявление. Приносим свои извинения за ошибку, — говорится сообщении.

Сообщение со ссылкой на пресс-службу Трампа о его скором возвращении в Twitter появилось некоторое время назад. В нем говорилось, что аккаунт экс-президента США может быть разблокирован 31 октября. По данным американских СМИ, это вызвало обеспокоенность у рекламодателей сервиса. Некоторые из них решили приостановить свою рекламу в соцсети, если Трамп туда вернется.

Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа заблокировали в начале 2021 года, когда сторонники бывшего президента попытались помешать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов. Владелец SpaceX Илон Маск объявил о закрытии сделки по приобретению Twitter в четверг. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.