Заявление главы Пентагона о российской армии вызвало недоумение в США Полковник Макгрегор: слова главы Пентагона об армии РФ говорят о проблемах в США

Фото: МО РФ

Заявление главы Пентагона об ослаблении российской армии говорит только о проблемах в Соединенных Штатах, сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник, бывший советник американского военного ведомства Дуглас Макгрегор. По его словам, Вашингтону следует подумать о собственном выживании.

Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. И опять-таки, это опасная фантазия. Это чувство бесконечности ресурсов и возможностей, когда в реальности дело обстоит наоборот. Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости, — заявил Макгрегор.

Полковник считает, что Остин оторван от реальности, когда говорит об успехах украинских военных на фронте. Макгрегор подчеркнул, что Соединенные Штаты, как и Израиль, должны думать о национальной мощи.

Ранее глава Пентагона заявил, что Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине, если США перестанут оказывать поддержку Киеву. По словам Остина, Москва понимает, что «Запад устанет от поддержки Украины» и вскоре одержит верх. Он также добавил, что Вашингтон инвестирует в оборону и индустриальную базу, поддерживая Израиль и Украину.