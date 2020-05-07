США

Заявки на пособие по безработице в США подали ещё 3,2 млн человек

15:45, 07 мая 2020 32
Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

В США за семь недель с момента введения в марте связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер более 33 млн жителей обратились за финансовой помощью. Данные обнародовало американское Министерство труда.

В период с 26 апреля по 2 мая власти получили 3 млн 169 тысяч заявок на выплату пособия по безработице. Во многих регионах Соединённых Штатов без работы сидят 25% трудоспособных жителей, отмечает New York Times.

Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США стали более 73 тысяч человек. Предварительная оценка Министерства торговли Штатов свидетельствует о том, что американский валовой внутренний продукт в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях