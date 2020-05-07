Заявки на пособие по безработице в США подали ещё 3,2 млн человек

В США за семь недель с момента введения в марте связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер более 33 млн жителей обратились за финансовой помощью. Данные обнародовало американское Министерство труда.
В период с 26 апреля по 2 мая власти получили 3 млн 169 тысяч заявок на выплату пособия по безработице. Во многих регионах Соединённых Штатов без работы сидят 25% трудоспособных жителей, отмечает New York Times.
Unemployment Insurance Weekly Claims
Initial claims were 3,169,000 for the week ending 5/2 (-677,000).
Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США стали более 73 тысяч человек. Предварительная оценка Министерства торговли Штатов свидетельствует о том, что американский валовой внутренний продукт в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, писал NEWS.ru.