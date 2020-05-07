Заявки на пособие по безработице в США подали ещё 3,2 млн человек

https://static.news.ru/photo/4bc82c82-9061-11ea-8d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

В США за семь недель с момента введения в марте связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер более 33 млн жителей обратились за финансовой помощью. Данные обнародовало американское Министерство труда.

В период с 26 апреля по 2 мая власти получили 3 млн 169 тысяч заявок на выплату пособия по безработице. Во многих регионах Соединённых Штатов без работы сидят 25% трудоспособных жителей, отмечает New York Times.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 3,169,000 for the week ending 5/2 (-677,000).



Insured unemployment was 22,647,000 for the week ending 4/25 (+4,636,000). https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) May 7, 2020

Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в США стали более 73 тысяч человек. Предварительная оценка Министерства торговли Штатов свидетельствует о том, что американский валовой внутренний продукт в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, писал NEWS.ru.