Заявки на пособие по безработице в США подали ещё 3,2 млн человек

В период с 26 апреля по 2 мая власти получили 3 млн 169 тысяч заявок на выплату пособия по безработице. Во многих регионах Соединённых Штатов без работы сидят 25% трудоспособных жителей, отмечает New York Times.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 3,169,000 for the week ending 5/2 (-677,000).



Insured unemployment was 22,647,000 for the week ending 4/25 (+4,636,000). https://t.co/ys7Eg5LKAW