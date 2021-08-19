Заявивший о бомбе у Капитолия мужчина сдался полиции

В США мужчина, припарковавший свой пикап у Библиотеки Конгресса и заявивший о бомбе, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, подозреваемый самостоятельно вышел из автомобиля, после чего его задержали.

По словам одного из представителей полиции, в настоящий момент нельзя утверждать, что в машине действительно находилась взрывчатка. Также пока ничто не указывает, что у водителя могли быть сообщники. Расследование продолжается.

Личность мужчины установлена. Он проживает в Северной Калифорнии. Недавно у него умерла мать.

Подозреваемому будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении.

В свою очередь, агентство Reuters приводит слова бывшей жены задержанного. Женщина сообщила, что её бывший супруг страдает шизофренией. В прошлом он неоднократно угрожал ей, а также своей сестре огнестрельным оружием и даже открывал огонь. Супруги развелись восемь лет назад.

Ранее сообщалось, что белый мужчина в возрасте 40–50 лет приехал на чёрном пикапе к конгрессу и сообщил, что у него в машине находится бомба. В руках он держал нечто, похожее на детонатор. Полиция оцепила район, с подозреваемым начали переговоры.