Заявивший о бомбе у Капитолия мужчина сдался полиции

В США мужчина, припарковавший свой пикап у Библиотеки Конгресса и заявивший о бомбе, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, подозреваемый самостоятельно
По словам одного из представителей полиции, в настоящий момент нельзя утверждать, что в машине действительно находилась взрывчатка. Также пока ничто не указывает, что у водителя могли быть сообщники. Расследование продолжается.
Личность мужчины установлена. Он проживает в Северной Калифорнии. Недавно у него умерла мать.
Подозреваемому будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении.
В свою очередь, агентство Reuters
Ранее сообщалось, что белый мужчина в возрасте 40–50 лет приехал на чёрном пикапе к конгрессу и сообщил, что у него в машине находится бомба. В руках он держал нечто, похожее на детонатор. Полиция оцепила район, с подозреваемым начали переговоры.