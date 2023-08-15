В США увидели лишь два варианта выхода с Украины RS: США могут сейчас уйти с Украины с позором или ждать ухудшения ситуации

Фото: МО Украины

США так сильно завысили ставки в украинском конфликте, из-за чего у них теперь только два выхода и оба плохие, пишет американский эксперт Бранко Марсетич в издании Responsible Statecraft. По его мнению, либо Вашингтон пожертвует своим престижем и выйдет из конфликта, либо рискнет и пойдет на обострение.

Белый дом в затруднительном положении: прекратить конфликт на условиях, менее благоприятных для Украины, чем было обещано ранее, столкнувшись с критикой, подобной той, которая была после вывода войск из Афганистана; или продолжать конфликт в надежде на успех в будущем, но общественное настроение может еще больше ухудшиться, что в любом случае снизит шансы на переизбрание, — написал Марсетич.

Эксперт подчеркнул, что задержка в поиске дипломатического решения усугубляет ситуацию и может привести к еще большему числу жертв среди украинцев.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно $13,1 млрд на военную помощь Украине. Часть этих денег будет направлена на покупку снаряжения, остальные средства пойдут на оборонную поддержку.

Против этой инициативы выступила член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Она заявила, что США не могут позволить себе выделить еще несколько миллиардов долларов на нужды Украины, и призвала Вашингтон сосредоточиться на решении внутренних проблем страны.