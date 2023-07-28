Завод Tesla в Техасе эвакуировали из-за стрельбы Сотрудников завода Tesla эвакуировали из-за стрельбы на территории Gigafactory в Остине

Фото: shutterstock.com

Сотрудники предприятия Tesla массово получили сообщения о стрельбе на территории Gigafactory в Остине, штат Техас, сообщает издание Mirror. В сообщениях работникам указали, чтобы те «прошли в укрытия» и ждали дальнейших распоряжений. Сотрудники Giga Tesla эвакуировались на улицу. По данным местной полиции, здание осмотрели, однако стрелка не обнаружили.

Возле колонны 35Z на заводе Giga в Техасе находится злоумышленник. Пожалуйста, укройтесь и ожидайте дальнейших подробностей, — приводит издание текст письма для сотрудников завода.

Позднее работникам разрешили вернуться к своим обязанностям, дорогу по направлению к заводу снова открыли.

Ранее сообщалось, что в штате Мичиган произошла перестрелка во время уличного праздника. В результате погибли два человека — 19-летний юноша и женщина в возрасте 51 года. Еще 15 человек пострадали. По данным местной полиции, в перестрелке использовалось по меньшей мере пять единиц оружия разных калибров.

В середине июня злоумышленник открыл стрельбу на фестивале электронной музыки Beyond Wonderland в США. Два человека были убиты, еще трое получили ранения. Подозреваемого задержала полиция.