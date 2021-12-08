Заспамили: Захарова оценила приглашения США на «саммит демократий»

США «спамят» приглашениями на «саммит демократий», вместо того чтобы решать внутренние проблемы своей страны. Об этом написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала статью экс-главы ЦРУ, рассказавшего о полицейском произволе и несовершенстве законодательства в США.

Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс — «саммит демократий», — написала Захарова.

Ранее бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден опубликовал статью, в которой рассказал о таких проблемах страны, как полицейский произвол, порочность пенитенциарной системы, несовершенство законодательства, непрозрачность электорального процесса, нелегальная миграция и социальное неравенство.

Также Захарова привела данные исследования Pew Research Centre, согласно которому 72% респондентов считают, что США перестали быть примером для подражания, а 8% убеждены, что «Штаты и вовсе „светочем“ демократии никогда не являлись».

В связи с этим российский дипломат считает, что представлять Штаты мировым лидером по защите демократии как минимум неуместно.

Какими рецептами демократизаторы поделятся на грядущей идеологической сходке, догадаться несложно. Смешно, что мнение своих же граждан, похоже, их не интересует, — резюмировала Захарова.

США запанировали проведение в декабре «Саммита за демократию», на него пригласили 110 стран, однако РФ и Китай приглашения не получили.

Ранее в Китае высмеяли идею США провести «саммит демократий». Глава канцелярии политических исследований Центрального комитета Коммунистической партии КНР Цзян Цзиньцюань заявил, что идея США на фоне множества проблем в западных странах довольно иронична. Истинной целью этого мероприятия является подавление других государств и раскол мира.