Защита Бута готовит аргументы для нескольких вариантов его освобождения

Аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения Виктора Бута готовит защита россиянина. В настоящее время он отбывает 25-летний срок заключения в американской федеральной тюрьме. Его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержк терроризма. О проводящейся подготовке РИА Новости рассказал адвокат Бута Стив Зиссу.

Мы продолжаем выстраивать аргументы, которые должны стать основанием для его освобождения, для каждого из возможных вариантов, таких, как передача в Россию по конвенции о передаче заключенных, обмен заключенными, сострадательное освобождение, — сказал он.

Адвокат добавил, что аргументы для всех вариантов взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому не слишком важно, какой именно из вариантов сработает.

Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой, — резюмировал адвокат.

Бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, операцию провели американские спецслужбы, после чего россиянин был вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора ради убийства граждан США и финансовой поддержки терроризма. Он получил 25 лет тюрьмы.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал, что россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко, отбывающие срок в США, не признают своей вины, несмотря на давление на них со стороны американских властей. Они также испытывают сильные физические страдания.