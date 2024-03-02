Запутавшийся Байден «отдал» Украине гумпомощь для сектора Газа Байден перепутал Украину и Газу в разговоре про отправку гумпомощи

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден оговорился, анонсировав переброску гуманитарной помощи по воздуху на Украину. Как указано в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома, американский лидер имел в виду доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Байден пообещал, что в ближайшие дни США «присоединятся к друзьям из Иордании и других [стран] с тем, чтобы обеспечить доставку грузов на Украину по воздуху». Кроме того, США планируют работать над «открытием других маршрутов [доставки гуманитарной помощи] на Украину», отметил он, и речь идет в том числе о «морских коридорах».

Такую оплошность глава государства допустил, выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме. Во время речи он рассказывал о тяжелых условиях, в которых оказалось палестинское население сектора Газа после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси в официальном письме вице-президенту США Камале Харрис подчеркнул, что Байден не способен выполнять свои обязанности из-за когнитивных нарушений. Он привел примеры, когда возраст и умственные искажения Байдена проявлялись в общении с главами других стран, и призвал отправить президента в отставку.

Перед этим Байден ошибся, упомянув, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, президент США мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.