Запуск космического корабля Starship не увенчался успехом Первый тестовый орбитальный полет корабля Starship отменили по техническим причинам

Фото: SpaceX/via Global Look Press

Первый испытательный полет сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship отменили из-за технических проблем, сообщили в SpaceX. Следующая попытка запуска состоится не ранее чем через 48 часов.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что пуск не состоялся, поскольку в космическом корабле замерз клапан давления. Он исключил повторный запуск в этот же день.

Вероятно, заморозился клапан давления. Пока он снова не начнет работать, запуск не состоится. Сегодня пуска не будет, — написал он.

Starship, по словам Маска, должна помочь человечеству колонизировать Марс. Корабль способен вместить до 100 пассажиров.

Ракета Super Heavy оснащена 33 метановыми двигателями первой ступени и шестью двигателями второй ступени. Она должна была достичь суборбитальной скорости в 28 160 км/ч — и подняться на высоту 234 км. Ракета-носитель вернулась бы на Землю около Гавайских островов в Мексиканском заливе.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин заявил, что в ближайшие 50 лет люди не смогут полететь на Марс, так как на данный момент нет возможности обеспечить космонавтов всем необходимым, в том числе водой, для такого длительного полета. Комментируя заявление Маска о предстоящем полете, эксперт отметил, что для этого на космическом корабле должно быть несколько тонн воды.