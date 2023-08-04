Запуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС перенесен на 25 августа

Фото: Роскосмос

Компания SpaceX совместно с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесли запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon, сообщается в заявлении на сайте NASA. Полет к МКС, в котором примет участие россиянин Константин Борисов, состоится 25 августа 2023 года.

NASA и SpaceX теперь планируют 25 августа в 03:49 по времени восточного побережья США осуществить запуск миссии Crew-7, — говорится в сообщении.

Ранее запуск седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса Crew-7 должен был состояться 21 августа. В NASA уточнили, что полет также может быть перенесен на 26 или 27 августа.

Борисов полетит к МКС в рамках перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Другой россиянин Александр Гребенкин может отправиться на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 в 2024 году.

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, как подготавливают кандидатов к полету на МКС. По его словам, они проходят жесткую тренировку.