В США сняли запрет на взлет самолетов

Фото: Markus Mainka/Global Look Press

В Соединенных Штатах сняли запрет на вылеты самолетов, который был ранее введен из-за масштабного сбоя в системе оповещения пилотов, сообщило Федеральное авиационное управление США (FAA). Специалисты работают над выявлением причины технических неполадках, приведших к отменам и задержкам рейсов.

Воздушное сообщение постепенно восстанавливается после произошедшего ночью отключения системы уведомления <...>, которая обеспечивает безопасность летным экипажам во время полета, — говорится в сообщении.

Reuters сообщает, что президент США Джо Байден поручил Министерству транспорта провести расследование технического сбоя и добавил, что причина его остается неизвестной. На вопрос журналистов, связан ли сбой с вмешательством хакеров в систему безопасности Байден ответил: «Мы не знаем».

Ранее компания Flight Aware предоставила данные, согласно которым в Соединенных Штатах в результате сбоя приостановили или задержали не менее 760 рейсов, в их число входят 90 отмененных авиамаршрутов.

В конце декабря Министерство энергетики США разрешило энергетикам в штате Техас отступить от экологических нормативов ради увеличения производства. Перебои начались в результате зимнего шторма, из-за которого в штате объявили режим чрезвычайной ситуации.