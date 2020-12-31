Заплатившие за ужин с Трампом гости разочаровались его отсутствием

https://static.news.ru/photo/d2bccce4-4cf8-11eb-acef-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, вернувшийся в Вашингтон накануне, не пришёл на ежегодную вечеринку в своей резиденции. Гости, заплатившие за вход на мероприятие, высказали разочарование.

Вечеринка состоялась 31 декабря в резиденции политика Мар-а-Лаго во Флориде. Участники платили за вход около $1 тысячи (примерно 73,6 тысячи рублей). Число желающих увеличилось, когда стало известно, что Трамп направляется во Флориду для проведения праздника, передаёт CNN со ссылкой на источники.

Однако глава государства неожиданно решил вернуться в Вашингтон и не посетил мероприятие. Гости рассчитывали на традиционную речь политика, но вместо него с гостями общался его адвокат Руди Джулиани, его сыновья и их жены.

Также на мероприятии не было Иванки Трамп и её мужа Джареда Кушнера. Гости выразили сожаление в связи с таким развитием событий.

Столы на вечеринке были накрыты на десять персон, социальная дистанция не соблюдалась.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп сообщил, что «большой протест» его сторонников пройдёт в Вашингтоне 6 января. В этот день обе палаты Конгресса США официально утвердят итоги голосования.

Информацию о месте проведения митинга Трамп пообещал опубликовать позднее. Президент пообещал, что в этот день будет представлено «огромное количество доказательств» того, что результаты прошедших президентских выборов были сфабрикованы.