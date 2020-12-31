Заплатившие за ужин с Трампом гости разочаровались его отсутствием

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, вернувшийся в Вашингтон накануне, не пришёл на ежегодную вечеринку в своей резиденции. Гости, заплатившие за вход на мероприятие, высказали разочарование.
Вечеринка состоялась 31 декабря в резиденции политика Мар-а-Лаго во Флориде. Участники платили за вход около $1 тысячи (примерно 73,6 тысячи рублей). Число желающих увеличилось, когда стало известно, что Трамп направляется во Флориду для проведения праздника,
Однако глава государства неожиданно решил вернуться в Вашингтон и не посетил мероприятие. Гости рассчитывали на традиционную речь политика, но вместо него с гостями общался его адвокат Руди Джулиани, его сыновья и их жены.
Также на мероприятии не было Иванки Трамп и её мужа Джареда Кушнера. Гости выразили сожаление в связи с таким развитием событий.
Столы на вечеринке были накрыты на десять персон, социальная дистанция не соблюдалась.
Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп сообщил, что «большой протест» его сторонников пройдёт в Вашингтоне 6 января. В этот день обе палаты Конгресса США официально утвердят итоги голосования.
Информацию о месте проведения митинга Трамп пообещал опубликовать позднее. Президент пообещал, что в этот день будет представлено «огромное количество доказательств» того, что результаты прошедших президентских выборов были сфабрикованы.