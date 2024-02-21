«Заплатить кровью»: в США рассказали о негодовании Байдена из-за Крыма Fox News: Байден призывал Обаму заставить Россию «заплатить кровью» за Крым

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

После возвращения Крыма в состав России по итогам референдума 2014 года занимающий пост вице-президента США Джо Байден призывал американского лидера Барака Обаму заставить Москву «заплатить деньгами и кровью» за полуостров, сообщает Fox News со ссылкой на журналиста Александра Уорда. По его словам, администрация Белого дома отвергла предложение.

Администрация Обамы мало что сделала в ответ [на действия России], кроме того, что предоставила Украине оборонительное оружие, ввела санкции против Кремля и вышвырнула Россию из «Большой восьмерки», — приводит издание цитату из книги Уорда.

Уорд отметил, что США могли бы сделать больше, если бы во главе страны находился Байден. Он добавил, что, несмотря на несогласие с методами своего вице-президента, Обама сделал его фактическим спецпосланником США на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о планах Байдена в субботу принять участие в конференц-связи с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, лидеры обсудят в том числе Россию и Украину.

До этого во время общения с журналистами в Делавэре Байден коснулся темы финансирования Украины. Рассуждая о необходимости согласовать соответствующие планы, американский лидер перепутал Украину с НАТО и предложил выделить средства в пользу Альянса.