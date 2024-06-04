«Запланированная засада»: Риттер о запрете на вылет в Россию Экс-разведчик США Риттер: изъятие паспорта перед вылетом в РФ было спланировано

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Скотт Риттер

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что изъятие у него паспорта перед поездкой в Россию не было спонтанным решением. На видео, опубликованном в социальной сети Х, эксперт выразил уверенность в том, что произошедшее является запланированной засадой американской администрации.

Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии, — заявил Риттер.

Экс-разведчик должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 июня. Как считает Риттер, США испугались того, что он планировал сказать на мероприятии. При этом он в любом случае намерен прилететь в Россию, однако поездка состоится позже, чем ожидалось.

Ранее американский политолог, экс-офицер армии США Скотт Беннет сообщил, что США не выпустили из страны Риттера перед поездкой в Россию. Кроме того, у бывшего разведчика конфисковали паспорт.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на изъятие паспорта у Риттера. Дипломат предложила выбрать, на основании какой поправки действовали власти США.