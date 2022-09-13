Запасы нефти в США упали до уровня 1984 года Reuters: запасы нефти в США упали до уровня октября 1984 года

Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

На прошедшей неделе стратегические запасы нефти в США сократились на 8,4 млн баррелей и составили 434,1 млн баррелей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства энергетики. Такой показатель стал минимальным с октября 1984 года.

По информации агентства, в первой неделе сентября высвобождение запасов нефти стало самым значительным с мая текущего года. Из хранилищ забрали порядка 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и порядка 2 млн баррелей высокосернистой сырой нефти.

Решение о высвобождении нефти из стратегических запасов было принято президентом США Джо Байденом весной на фоне высоких цен на топливо и резкого роста инфляции в стране. Соответствующий план предполагает, что в течение полугода ежедневно из запасов будут забирать около 1 млн баррелей, всего будет изъято 180 млн баррелей.

Изъятие топлива предполагается завершить в октябре, однако, по словам министра энергетики Дженнифер Гранхолм, Белый дом изучал возможность продления этой меры. Позднее представитель министерства сообщил, что подобный вариант не рассматривается. Предпринятые меры позволили снизить стоимость топлива с $5 за галлон в июне до $3,75 в начале сентября.

Ранее сообщалось, что США в июле почти полностью прекратили ввоз черных металлов из России после введения заградительных пошлин. На этот рынок приходилось 9% российских поставок. Металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Азию и давать скидки.