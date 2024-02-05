Западу посоветовали прислушаться к словам Путина о НАТО и Украине Оуэнс: Западу необходимо прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

Фото: Kremlin.ru

Западные государства должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах начала украинского конфликта, таким мнением поделилась в соцсети Twitter (X) американская журналистка Кэндис Оуэнс. Она подчеркнула, что нельзя обсуждать происходящее на Украине, не взяв во внимание слова Путина о расширении НАТО на восток, о чем глава РФ говорит практически каждое выступление.

Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии, — написала она.

Ранее норвежский политолог Гленн Дисен заявил, что Россия намерена помешать принятию Украины в состав НАТО присоединением территории от Харькова до Одессы. Он отметил, что еще до начала спецоперации, когда РФ требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.

Владимир Путин ранее заявил, что НАТО еще в 1991 году обещало не расширяться на восток, однако с тех пор прошло уже пять волн расширения. По словам российского лидера, очень трудно иметь дело с людьми, которые не соблюдают договоренности. Он подчеркнул, что важно обеспечить равную безопасность для всех и Россия имеет на это такое же право, как и любое другое государство.