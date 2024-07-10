Запад после начала СВО был ошеломлен слабостью своего ВПК Сенатор Риш: Запад был ошеломлен слабостью своего ВПК после начала СВО

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После начала вооруженного конфликта на Украине западные страны были ошеломлены слабостью своего военно-промышленного комплекса, заявил на публичном форуме НАТО в Вашингтоне сенатор-республиканец Джим Риш. Он указал на «слабости и дыры» партнеров, когда дело касается обороны.

Поэтому, по мнению сенатора, после начала СВО расходов на оборону в размере 2% ВВП может оказаться недостаточно. Именно столько вносят страны — участницы НАТО в ее бюджет.

Многие из нас надеялись, что этого никогда не случится, но сейчас это случилось, так что 2%, вероятно, недостаточно, — отметил Риш.

Накануне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию Альянса, немецкий таблоид BILD сравнил вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем. Выяснилось, что западные страны уступают российским вооруженным силам в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте. Однако у одной только России (5580) больше ядерных боеголовок, чем у США, Франции и Великобритании (5559), подсчитало издание.

Власти Североатлантического альянса допустили ряд важных провалов во время выстраивания своей политики в XXI веке, заявил ранее политолог Сергей Марков. На первое место он поставил неспособность интегрировать Россию в систему безопасности блока. Также важным промахом Альянса стал украинский конфликт и участие в нем Европы.