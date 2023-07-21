«Занялись делом»: военэксперт увидел признаки подготовки США к войне с РФ Военэксперт Тимошенко: армия США начала заниматься окопным делом

Фото: МО США

Армия США начала проводить учения по окопному делу, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. Он считает, что американские солдаты могли утратить необходимые для этого навыки. По его словам, это может свидетельствовать о том, что Вашингтон начал подготовку к крупномасштабной войне, в том числе с Россией.

Американская армия всерьез начала заниматься окопным делом. Значит у них утрачены технологии, которые нужно вновь осваивать и возвращать. Американцы всю мировую войну, на сколько я помню, всего два раза окапывались. Может думают, что «страшные» русские нападут. Они понимают, что при атаке на них они должны будут уметь рыть и обустраивать траншеи. В общем, изучают предыдущий опыт и начинают готовиться к окопной войне, — рассказал Тимошенко.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что минные поля показали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине. По данным издания, после подрыва бронемашины становятся легкой мишенью для вертолетов и противотанковых ракет.

WP указало на то, что после подрыва на минах нескольких бронемашин образуется скопление техники, по которому российским подразделениям легко бить вертолетами и противотанковыми ракетами. ВСУ пытались использовать на минных полях технику для разминирования, но пользы это не принесло — по такой технике бьют в первую очередь. Украинские военные теперь используют ее все реже, отметили в издании.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинским войскам очень тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения.