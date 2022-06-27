«Заморить Россию голодом»: Белый дом анонсировал новые санкции против РФ Вашингтон: страны G7 введут санкции против России за «кражу» зерна с Украины

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Официальная резиденция президента США

Белый дом сделал анонс новых санкций на уровне стран «Большой семерки» (G7) за незаконный вывоз зерна с Украины. В заявлении, опубликованном на сайте американского правительства, говорится о том, что представители стран «Группы семи» планируют расширить адресные санкции, чтобы ограничить РФ доступ к ключевым промышленным ресурсам и технологиям.

Цель здесь состоит в том, чтобы заморить Россию голодом — лишить Кремль его основного источника наличных денег и снизить цену на российскую нефть, — написано в пресс-релизе Белого дома.

В заявлении отметили, что новые рестрикции приурочены к проходящему в Германии с 26 по 28 июня саммиту стран G7.

Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят ограничить доступ к американским технологиям тем компаниям, которые поддерживают Россию. Под санкции, в частности, попадут полупроводники. При этом власти США не уточнили, какое число фирм попадет под новые рестрикции. В сообщении уточняется, что в последнее время Соединенным Штатам удалось сократить экспорт продукции на территорию РФ на 97%.

Также о запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине объявили четыре страны G7 — США, Великобритания, Канада и Япония. Ограничения будут распространяться на закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что такое решение может нанести значительный урон одной из самых значимых статей дохода РФ. По его мнению, страна потеряет $19 млрд.

В то же время экономист Питер Шифф сравнил решение президента США Джо Байдена об эмбарго на покупку золота у России с выстрелом себе в ногу. Он считает, что такая инициатива Байдена заставит страдать в первую очередь его граждан, а российскому руководителю она, напротив, окажет большую услугу, ведь новые санкции вызовут рост цен на драгметалл.