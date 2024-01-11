Замглавы Пентагона Хикс управляла ведомством с пляжа без ведома Байдена WSJ: замминистра обороны США Хикс управляла Пентагоном с пляжа

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в течение четырех дней управляла Пентагоном, находясь в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико, без ведома президента страны Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что это произошло во время госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.

Группа связи, которая регулярно путешествует с ней [Хикс] даже во время отпуска, готовилась к более высокой роли в отеле. <...> Она начала принимать некоторые рутинные оперативные и управленческие решения вместо Остина, — отмечается в материале.

Издание утверждает, что Хикс пришлось «держаться поближе к своему аппарату связи и отказываться от прогулок по пляжу». При этом ей не было известно о госпитализации Остина. О произошедшем уведомили только председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, Байден узнал об этом лишь через несколько дней.

В WSJ выразили мнение, что данный инцидент продемонстрировал факт излишней секретности, которая стала фундаментальной чертой политики Остина. Таким образом, правомерность принимаемых им ранее решений оказывается под вопросом. В материале говорится, что за период замещения министра Хикс приняла несколько важных решений, в том числе о ликвидации лидера одного из повстанческих формирований в Ираке и о выдвижении ультиматума йеменским ополченцам-хуситам, которым США противодействуют в Красном море.

Ранее ведущая Fox News Ребекка Грант назвала ситуацию с госпитализацией Остина «позорным промахом» Пентагона. Она считает, что инцидент раскрыл слабости США перед Россией и Китаем.