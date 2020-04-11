Замглавы МИД осудил угрозы Трампа странам, не забравшим граждан из США

https://static.news.ru/photo/c69a937c-7c21-11ea-aee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские санкции за промедление с эвакуацией иностранных граждан из США не обязательно мотивируют страны действовать быстрее, но ударят по застрявшим там иностранцам, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По мнению дипломата, угроза новыми санкциями выглядят странной в условиях мировой пандемии и вызовет неприятие мирового сообщества — многие страны, представители ВОЗ и ООН уже выступали за ослабление экономических и политических ограничений.

Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию. <...> Но что касается конкретно этого предупреждения — будем с этим разбираться, — заявил Рябков в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 11 апреля Дональд Трамп подписал президентский указ, в котором анонсировал визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» возвращение домой своих граждан.