Закрытое небо: один поврежденный файл отменил все авиарейсы в США Рассчитывать на быстрое устранение глубинных причин ненадежности американских систем управления авиаперевозками не приходится

Фото: CJ GUNTHER/EPA/TASS

Десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах США и других стран из-за технического сбоя континентального масштаба. Авиационные власти США были вынуждены отменить все рейсы, потому что пилоты потеряли возможность поддерживать связь с диспетчерами. В четверг работа системы начала восстанавливаться, но последствия транспортного коллапса будут ощущаться по всей Северной Америке еще не один день.

Воздушная пробка

Аэропорты Соединенных Штатов сегодня представляют собой гигантскую «пробку», которая образовалась из-за того, что самолеты не могли покинуть свои стоянки в течение нескольких суток. Соответственно, воздушные гавани не могли также принимать рейсы — прилетающим самолетам просто негде было бы парковаться. В терминалах дело обстояло не лучше — они превратились в огромные таборы, где люди сутками спали вповалку в обнимку с багажом.

Хуже всего пришлось тем пассажирам, которые успели загрузиться в самолеты в момент, когда небо над США «закрылось». Они оказались запертыми в авиалайнерах на много часов без возможности либо отправиться к месту назначения, либо вернуться в терминалы аэропортов. К примеру, пассажиры рейса 51 компании Americans Airlines из Хитроу в Даллас пробыли взаперти на ВПП более трех часов, прежде чем самолету было дано добро на вылет.

Североамериканское небо лихорадит непрерывно с Нового года: технические сбои, нехватка персонала и прочие причины делают воздушные путешествия игрой в рулетку. К этим причинам добавились отмены рейсов из-за ураганов на Среднем Западе и над Флоридой, которые прервали авиасообщение с этими регионами со 2 по 4 января.

Фото: CJ GUNTHER/EPA/TASS

Но если в первые дни января проблемы возникали у конкретных авиакомпаний (например, Southwest отменила более 400 рейсов), то на этой неделе система управления воздушным трафиком Notice to Air Missions (NOTAM) обрушилась в континентальном масштабе, так как США и Канада имеют общую систему управления воздушным движением. В канадских аэропортах сбой NOTAM длился даже дольше, чем в США — три часа.

NOTAM отвечает за информирование пилотов воздушных судов о техническом состоянии самолетов и взлетно-посадочных полос, погодных условиях и прочих факторах, которые влияют на безопасность полетов.

При этом канадские авиационные власти оказались менее истеричными (или, если угодно, более беспечными), чем их коллеги к югу от границы — полеты внутри Канады из-за сбоя NOTAM приостановлены не были. Технически, отсутствие предупреждений от NOTAM не является критическим, но в FAA считают, что чрезмерной безопасности не бывает.

А поскольку десятки тысяч пассажиров используют аэропорты США как стыковочные узлы, выход из строя американских хабов моментально вызвал эффект домино для авиаперевозок по всему миру.

Полтора часа позора

Проведенное американской службой гражданской авиации (FAA) расследование обнаружило, что причиной коллапса стал один-единственный поврежденный файл в базе данных NOTAM. Согласно этому же расследованию, повреждение не было вызвано какой-либо преднамеренной кибератакой на систему безопасности полетов.

Поврежденный файл был обнаружен и отремонтирован в течение 90 минут, но этих полутора часов хватило, чтобы на утро 12 января оставалось задержанными или отмененными 10 800 рейсов как внутренних, так и международных.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Министр транспорта США Пит Буттиджич описал происходящее как «перестраховку» со стороны FAA, которая предпочла запереть в аэропортах массы пассажиров, чтобы не подвергать их даже гипотетическому риску во время полетов.

Подобные сбои не должны происходить, и вина за случившееся лежит в том числе и на нас. Мы сейчас работаем над тем, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем, —пообещал он в интервью CNN.

Всадник без головы

Однако рассчитывать на быстрое устранение глубинных причин ненадежности американских систем управления авиаперевозками не приходится. Ведь сама FAA уже долгое время пребывает в «полуразобранном» состоянии: администрация США скоро год как не может найти подходящую кандидатуру на место руководителя. FAA осталась без директора после того, как ее глава Стефан Диксон (назначенец Дональда Трампа) уволился по собственному желанию в марте 2022 года.

Очередной кандидат на эту должность, Филипп Вашингтон, предложенный президентом Джо Байденом 13 января, скорее всего не пройдет «собеседование» в конгрессе. Во-первых, потому что его предложили демократы. Во-вторых, потому что у афроамериканца Вашингтона нет опыта управления авиационной отраслью (на прежних работах он руководил автобусным и железнодорожным транспортом в Денвере). В-третьих, потому что протеже Байдена находится в данное время под следствием по подозрению в коррупционных преступлениях в штате Калифорния.

Фото: SARAH YENESEL/EPA/TASS

Эксперты в индустрии авиаперевозок говорят, что вся система обеспечения гражданских авиаперевозок в США устарела морально и физически и уже не справляется как с возрастающим потоком пассажиров, так и с объемами информации, которую ей приходится обрабатывать. Поэтому, что бы ни говорил министр транспорта, новые сбои в воздушном движении практически неизбежны.

Сегодняшний катастрофический сбой у FAA ясно показывает, что вся американская транспортная сеть отчаянно нуждается в немедленном обновлении. Пассажирам нужны гарантии бесперебойных поездок от двери до двери. Вся наша экономика держится именно на первоклассной системе воздушных сообщений, — говорит глава Американской ассоциации путешествий Джефф Фриман.

Эксперты также указывают, что любые сбои, даже кратковременные, в работающей как часы системе вызывают «каскадный эффект»: опоздание или отмена одного рейса тянет за собой перебои в сферах жизни, напрямую к перевозкам не относящихся, — отмену деловых мероприятий, семейные драмы и т. д. Природа авиаперевозок такова, что последствия всего лишь полуторачасового выхода из строя одной из систем приходится ликвидировать несколько суток. Так и в случае с поврежденным файлом в NOTAM — поломка устранена сутки назад, а хаос в американском небе продолжает усиливаться.

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Даже после того, как работоспособность системы безопасности полетов была восстановлена, авиакомпаниям (в первую очередь это United Airlines, Southwest, Delta и American Airlines) потребуется еще несколько дней, чтобы ввести расписание рейсов в график. Перевозчики пошли навстречу пассажирам и дают им возможность либо сдать билеты без штрафа, либо перебронировать их на более поздние даты, тоже без дополнительных сборов.

Происходящий сейчас в гражданской авиации США хаос начался с корпоративной катастрофы в одной из крупнейших авиакомпаний страны, Southwest Airlines. В последнюю неделю декабря 2022 года, самую пиковую неделю года для авиаперевозок, компания отменила 16 тысяч рейсов (ровно половину своих маршрутов) по причине нехватки летного и наземного персонала.