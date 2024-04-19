Законопроекты против РФ и за Украину прошли процедурное голосование в США Законопроект об оказании помощи Украине прошел процедурное голосование в США

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Сразу несколько законопроектов прошли процедурное голосование в палате представителей Конгресса США, передает ТАСС. Рассмотренные инициативы предполагают выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию замороженных активов России для их передачи Киеву. Помимо прочего, предусматривается принятие дополнительных санкций в отношении Китая.

Перед процедурным голосованием состоялись кратковременные дебаты. Инициатором законопроекта стал спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Он также предложил свести все инициативы в один пакет. При этом законопроект о выделение Украине помощи предполагает, что она будет передана в кредит.

Не исключено, что палата представителей может принять этот пакет уже 20 апреля. После этого его направят на рассмотрение сената конгресса. Преимущество там имеют демократы, которые выражали готовность одобрить инициативу. После этого законопроект отправится на подпись к президенту США Джо Байдену.

Ранее глава украинского МИД Денис Шмыгаль заявил, что Киев получит военную помощь от США в течение нескольких недель после одобрения этого законопроекта в конгрессе. По его словам, такие сроки ему озвучили американские чиновники.