«Законопроект мертв»: в США оценили шансы Украины получить помощь Конгрессмен Миллс заявил, что у пакета помощи Украине нет шансов на одобрение

Фото: US Air Force

У законопроекта, который предполагает помощь США Украине, нет шансов быть одобренным на голосовании в палате представителей, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax. Он выразил надежду, что документ «окажется мертв».

Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей. — NEWS.ru). <...> Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции, — заявил Миллс.

По словам конгрессмена, сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, в то время как южные границы США находятся под осадой миллионов мигрантов. Миллс призвал сконцентрироваться на проблемах внутри страны. Он считает главными приоритетами силу армии, безопасность границ, стратегии экономического роста и энергетической независимости. Однако это станет невозможным в случае фокусировки на защите Украины, резюмировал политик.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Вооруженные силы Украины вынуждены следить за политикой США из-за угрозы прекращения поставок военной помощи. По словам украинских военных, с которыми поговорило издание, ситуация на фронте напрямую зависит от Вашингтона.