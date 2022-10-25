Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом к переговорам Группа конгрессменов отозвала письмо с призывом к Байдену вступить в переговоры с РФ

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Группа законодателей из палаты представителей Конгресса США отзывает свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном в письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон). Конгрессмены призывали начать переговоры с РФ, добиваться урегулирования дипломатическим путем, а также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе.

Прогрессивная группа конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения. Как председатель группы я беру на себя ответственность за это, — пояснила Джаяпал решение группы.

Она добавила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти.

Ранее порядка тридцати американских конгрессменов либеральных взглядов направили в Белый дом письмо с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что подобные переговоры не могут проводиться без участия Киева, а там к диалогу «пока не готовы».