«Не можем себе позволить»: почему американцы больше не хотят помогать Киеву

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Джо Байден

Вашингтон не может позволить себе выделить Украине еще миллиарды долларов, заявила член палаты представителей республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Почему новый пакет помощи Киеву не устраивает американцев?

«Нет! Тогда как пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, при долге в размере $32 триллионов и самой высокой численности бездомных за все время, и пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить еще $40 миллиардов Украине», — возмутилась Грин.

Сколько денег Байден хочет выделить Украине

Президент Джо Байден вчера, 10 августа, направил Конгрессу США официальный запрос с требованием дополнительно выделить $13,1 млрд на военную помощь Украине. По его словам, часть средств будет направлена на приобретение снаряжения, а другая — на оборонную поддержку ВСУ.

Суммарно американский лидер запросил дополнительное финансирование на сумму $40 млрд, чтобы «помочь» другим государствам. В частности, $200 млн будут направлены на противодействие ЧВК «Вагнер» в Африке. Представители Республиканской партии заявили, что требование Байдена нарушает соглашение о лимите американского госдолга.

Кто еще из американских политиков раскритиковал новую помощь Украине

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что Байден обязан возвести в приоритет разрешение проблем собственной страны, включая неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не «тратить бюджетные средства на прокси-войну на Украине».

«Вместо того чтобы тратить хотя бы лишний грош на опосредованную войну на Украине и убивать еще больше людей, было бы гораздо стоящим усилием поставить проблемы Америки на первое место, выделив нашей стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются семь миллионов нарушителей», — возмутился политик в беседе с РИА Новости.

Также Горсар добавил, что Байден должен обратить свое внимание на разгул насильственной преступности и распространение наркотиков в США, высокий уровень бездомности и «бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах».

Что простые американцы думают о новом пакете помощи Украине

По данным опроса CNN, более половины американцев не хотят, чтобы Вашингтон отправлял новые пакеты помощи Украине. Согласно результатам тестирования, на вопрос, должен ли Конгресс США одобрить дополнительные транши помощи, 55% респондентов ответили отрицательно, 45% — положительно.

На уточняющий вопрос о том, какую именно поддержку Белый дом должен оказывать Киеву, 63% высказались за помощь в сборе разведданных, 53% — в подготовке украинских военных, 43% — в предоставлении вооружения, 17% заявили, что американские военные должны участвовать в боевых действиях на Украине.

Сообщается, что опрос проводился в июле, в нем приняли участие около 1,2 тыс. человек.

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