«Зайти в зал, сесть»: Байден случайно «засветил» шпаргалку для мероприятия Байден случайно показал подготовленную для него инструкцию по поведению на мероприятии

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден случайно показал шпаргалку для встречи с представителями ветроэнергетики, сообщает газета New York Post. Подробные инструкции были подготовлены администрацией американского лидера, чтобы тот не забыл, как вести себя на важном мероприятии. Перечень включал в себя пункты от «Зайти в зал, сесть» до «Вы задаете вопрос Лиз Шулер (подключится по видео-связи)» и «Поблагодарить аудиторию».

Снимок был сделан прямо в ходе мероприятия, когда Байден держал бумажку в руках. Отмечается также, что утром у президента была запланирована встреча его администрации с нефтяными компаниями по поводу борьбы с рекордными ценами на газ, но американский лидер ее пропустил.

Ранее Байден упал с велосипеда во время вечерней прогулки. Президент США пересек проезжую часть по пешеходному переходу и, завидев столпившихся людей, решил спешится, но зацепился за педаль, не устоял на ногах и повалился на бок. После инцидента глава государства успокоил журналистов и службу безопасности, заявив, что с ним «все нормально».