«Захотят больше денег»: в США высказали опасения по поводу Украины Конгрессвумен Грин: выделенные на Украину деньги быстро кончатся

Фото: U.S. Air Force photo by Chustine Minoda

Выделенных конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины не хватит надолго, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Twitter (Х). По ее мнению, скоро американские власти захотят от законодателей одобрения нового финансирования.

Они захотят больше денег для Украины и уже заявляют об этом. Этих 61 миллиарда долларов не хватит надолго, — написала республиканка.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в середине февраля президент США Джо Байден подписал документ о тайной передаче ракет ATACMS Украине. Уточнялось, что Киев получил боеприпасы, при этом они уже использовались для ударов по России. Также было сказано, что Вашингтон не стал афишировать поставки, опасаясь эскалации с Москвой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя данные о тайных поставках ATACMS, подчеркнул, что для России эта информация никогда не была секретной. Аналитики в сфере международных отношений не раз предполагали, что сложилась целая система по поддержке Киева, а ракеты были переданы еще до того, как процесс был легализован, резюмировал он.