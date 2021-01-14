Захарова рассказала о методах работы США с журналистами из России

https://static.news.ru/photo/a54250be-5675-11eb-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские журналисты, которые работают в США, постоянно сталкиваются с местными спецслужбами, которые предлагают им сотрудничество. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Регулярными стали задержания российских журналистов в американских аэропортах. Начало было положено в ноябре 2018 года, когда 20 спецагентов допрашивали Александра Малькевича при вылете из Вашингтона. <...> В 2020 году самым резонансным случаем стал двойной допрос американскими спецслужбами журналиста RT — при прибытии в Нью-Йорк и при отлёте. Наши журналисты в США являются объектами постоянных «подходов» местных спецслужб с сомнительными предложениями о сотрудничестве, — написала Захарова в Facebook.

Она заметила, что в минувшем году сотрудники российских СМИ не раз пострадали от действия или бездействия американских властей. Так, Захарова напомнила о применении нервно-паралитического газа против корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе, о ранении резиновыми пулями сотрудницы «Спутника», об избиении съёмочной группы Первого канала в Портленде и о нападении бандитов на сотрудников телеканала в Филадельфии. При этом, обращает внимание дипломат, страдают не только российские журналисты.

Ранее NEWS.ru писал, что действия США и их союзников на Ближнем Востоке приводят к тяжёлым последствиям для стран региона. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо, равно как и навязывание им идеологических схем. Штаты же, по словам Лаврова, пренебрегают этим принципом.