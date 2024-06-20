«Загнали в угол»: в США объяснили, как визит Путина в КНДР изменил мир Политолог Доктороу: визит Путина в КНДР изменил геополитическую ситуацию в мире

Фото: Kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский политолог Гилберт Доктороу. По его словам, Москва обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила Западу, что к востоку от НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.

Он (Путин. — NEWS.ru) изменил весь мир. Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана «легкого пути». США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая, — считает эксперт.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее оценил визит Путина во Вьетнам. По его словам, таким образом Россия подтвердила приверженность старым союзам. Пока Москва укрепляет дружбу со своими союзниками, Запад их теряет, считает он.

Начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве угрожает национальной безопасности Южной Кореи. По его словам, помощь Пхеньяну не может не оказывать отрицательного эффекта на отношения Москвы и Сеула.