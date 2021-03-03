Зафиксированы первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9cfe390c-20ad-11eb-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Первые случаи «вечного» заражения коронавирусом зафиксировали врачи в США. Об этом сообщает портал medRxiv.

По информации исследователей из Университета Южной Калифорнии, следы вируса сохранялись в течение полугода в организме трёх пациентов, страдающих лейкемией: у одного молодого человека, а также мальчика и девочки дошкольного возраста.

Медики отмечают, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусом. При этом «вечное» нахождение его в организме увеличивает вероятность того, что вирус станет неуязвим для антител, получив новые мутации.

Вспышка пандемии коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. К настоящему моменту в мире заразились около 104,8 миллиона человек. Около 2,3 миллиона человек умерли.

Наибольшее число заражений и смертей выявлено в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место.

Ранее NEWS.ru писал, что пациенты, перенёсшие COVID-19, должны следить за состоянием свёртывающей системы крови и хотя бы раз в полгода сдавать специальные анализы.