Задержанный после беспорядков «викинг» готов дать показания против Трампа

https://static.news.ru/photo/9fea3642-621c-11eb-8c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Global Look Press

Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, который получил известность в соцсетях как «викинг», сообщил, что его клиент готов дать показания против бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту.

Ченсли были предъявлены обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также во вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. «Викинга», прославившегося нарядом с меховой шапкой с рогами и копьём, взяли под стражу.

По словам его адвоката Альберта Уоткинса, Ченсли был «очарован» политиком и действовал по его приглашению. Он считал, что заслуживает помилования Трампа, однако отказ стал для него разочарованием.

Он почувствовал себя так, словно президент предал его, — рассказал Уоткинс.

Адвокат добавил, что пока не общался ни с одним из членов сената, но считает важным, чтобы они услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны политика. Так, помимо «викинга», о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, сообщили ещё четыре обвиняемых. Их показания могут заслушать в процессе по импичменту, передаёт Associated Press.

Ранее NEWS.ru писал, что спустя несколько недель после штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа продолжают всплывать новые подробности о пострадавших и жертвах инцидента. Стало известно, что двое полицейских покончили с собой после случившегося.