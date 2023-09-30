Задержанному по подозрению в убийстве Тупака Шакура предъявили обвинение

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Прокуратура Лас-Вегаса выдвинула обвинения подозреваемому в убийстве рэпера Тупака Шакура Дуэйну Киту Дэвису. Мужчина был арестован днем ранее, сообщает газета The New York Times.

Тупака Шакура убили 27 лет назад в Лас-Вегасе. Его машину расстреляли из остановившегося рядом автомобиля 7 сентября 1996 года. Личность убийцы тогда не установили. Дуэйн Кит Дэвис, допрашиваемый в качестве свидетеля, сам говорил, что находился в машине, из которой был открыт огонь.

В 1996 году Дэвис стоял во главе преступных группировок. В опубликованных в 2019 году мемуарах он писал, что конфликт якобы спровоцировал сам Шакур, который, как утверждается, напал на племянника обвиняемого — Орландо Андерсона. Ранее именно его подозревали в убийстве артиста, но Андерсон погиб в перестрелке в 1998 году.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки BMW, в котором был убит американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставили на продажу почти за $2 млн. Приобрести его можно в автосалоне Celebrity Cars в Лас-Вегасе недалеко от места, где произошла перестрелка. Машину восстановили — удалили все повреждения, включая пулевые отверстия в кузове.