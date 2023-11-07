Задержанного по запросу США россиянина депортировали в Россию США депортировали обвиненного в махинациях россиянина Украинского

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Россиянин Дмитрий Украинский, которого США обвиняли в финансовых махинациях, депортирован в РФ, рассказал РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Украинскому назначили пять лет заключения, засчитав время нахождения в таиландской тюрьме.

Россиянин Дмитрий Украинский освобожден из американской тюрьмы и сегодня был депортирован в РФ. В настоящее время он находится на территории России и в ближайшее время встретится с семьей, — заявил Мельников.

Украинский был задержан 15 июля 2016 года у своего дома в Паттайе и в тот же день доставлен в СИЗО иммиграционной полиции в Бангкоке в Таиланде. Он был арестован по обвинению в отмывании денежных средств на территории США. В феврале 2019 года суд суд Бангкока выдал разрешение на экстрадицию Украинского в США, хотя на тот момент уже имелось постановление о передаче россиянина на родину.

Ранее Украинский также был приговорен к десяти годам лишения свободы судом в Таиланде. Согласно приоритету тайского законодательства, он изначально должен был отбыть срок в азиатской стране. В результате россиянин подпал под несколько амнистий и его срок закончился в ноябре 2021 года. Однако тайские власти к тому моменту уже экстрадировали россиянина на территорию США.