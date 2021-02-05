Задержан проникший на авиабазу в США, где базируется самолет президента

В США задержан мужчина, проникший на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где находится самолёт президента Air Force One. Об этом сообщает CNN.
Проникший на территорию базы мужчина был
Как сообщалось ранее, американские ВВС начали расследование в отношении проникновения неизвестного на базу Эндрюс.
CNN отмечает, что после проникновения постороннего на аэродром президента в Штатах начнут пересматривать обеспечение безопасности важных объектов.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Пентагона Ллойд Остин приказал приостановить плановую деятельность воинских частей для борьбы с экстремизмом и расизмом в рядах военных. Эта проблема стала особенно актуальной после того, как выяснилось, что в штурме Капитолия 6 января участвовали действующие и бывшие военнослужащие. Между тем ФБР и Минюст продолжают предъявлять обвинения участникам погрома. Организаторы штурма могут попасть за решётку на 20 лет.