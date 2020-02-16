Миллиардер Майкл Блумберг, решивший во чтобы то ни стало победить на президентских выборах в США действующего главу Белого Дома Дональда Трампа, может пойти на нетривиальный ход: взять себе в напарники Хиллари Клинтон. Информацию, облетевшую американские СМИ, однако, многие ставят под сомнение. Она может оказаться обычной уткой, задача которой — позлить главного соперника.

О том, что миллиардер и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, борющийся за пост кандидата в президенты США от Демократической партии, планирует взять себе в напарники бывшую первую леди Хиллари Клинтон, со ссылкой на источники сообщил американский новостной агрегатор Drudge Report. По его данным, она якобы может претендовать на пост вице-президента.

По данным источника, выбор пал на Клинтон из-за результатов опросов, согласно которым их тандем с Блумбергом имел бы крайне высокие шансы на успех. В самом предвыборном штабе миллиардера не стали подтверждать информацию, отметив, что «сконцентрированы на праймериз и дебатах, а не на спекуляциях о вице-президенте». Клинтон же отказалась давать комментарий изданию. Ранее она неоднократно говорила о своей неготовности участвовать в избирательной кампании кого-либо из кандидатов.

Хиллари Клинтон Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Примечательно, что ранее о сговоре Клинтон и Блумберга заявлял сам Трамп. Правда, он имел в виду президентскую гонку 2016 года, когда его главным соперником от Демпартии выступала бывшая первая леди. Кампания была крайне ожесточённой, и кандидаты не скрывали неприязни друг к другу. В своём интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе в конце января 2020 года Трамп рассказал , будто Клинтон якобы предложила Блумбергу должность госсекретаря США, чтобы тот не выставлял свою кандидатуру на выборах. При этом американский лидер подчеркнул, что Клинтон тогда обманула мэра Нью-Йорка и планировала в случае победы отдать этот пост своему близкому другу — губернатору штата Вирджиния Терри Маколиффу.

Несмотря на то, что новость о возможном союзе мгновенно облетела американские СМИ, ряд изданий и экспертов сочли это «троллингом» в адрес действующего президента.

Слухи о том, что Хиллари Клинтон станет напарником Блумберга, распространялись через консервативный веб-сайт, который, как все знают, читает Трамп. Это подтверждает достоверность теории о том, что вся кампания Майкла Блумберга — это большой троллинг Дональда Трампа, — считает главный редактор издания PoliticusUSA Джейсон Изли.

По его словам, сама идея того, что Клинтон может вернуться в политику в каком-либо качестве, задевает Трампа за живое, и этого будет достаточно, чтобы довести его до крайности.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в беседе с NEWS.ru также высказал мнение о том, что слухи о возможном союзе Блумберг-Клинтон — не более, чем выпад в адрес нынешнего хозяина Белого Дома.

Я думаю, что это целенаправленный троллинг Трампа и его сторонников, тактика кампании по поддержанию интереса и ажиотажа вокруг кандидатуры Блумберга. Не думаю, что на данном этапе они рассматривают это всерьёз. Я бы не верил этому троллингу SMM-щиков Блумберга. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Аналитик напомнил, что миллиардер вложил крупную сумму денег в продвижение своей кампании в социальных сетях и собрал для этого команду высококвалифицированных сотрудников. Как ранее писал NEWS.ru, размер вложений составляет порядка $350 млн и, по некоторым оценкам, к концу кампании может достичь $2 млрд. Только за один месяц мэр Нью-Йорка потратил больше денег на участие в предвыборной гонке, чем все остальные кандидаты от Демпартии вместе взятые.

Согласно последним опросам, Блумберг занимает третью строчку в гонке кандидатов от демократов за возможность участвовать в выборах-2020: за него готовы проголосовать 14,2% респондентов. Впереди идут Джо Байден с показателем в 19,2% и Берни Сандерс с результатом 23,6%. Реальное положение дел Блумберга можно будет оценить по итогам «супервторника»: 3 марта праймериз пройдут сразу в 14 штатах.