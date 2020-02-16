Миллиардер Майкл Блумберг, решивший во чтобы то ни стало победить на президентских выборах в США действующего главу Белого Дома Дональда Трампа, может пойти на нетривиальный ход: взять себе в напарники Хиллари Клинтон. Информацию, облетевшую американские СМИ, однако, многие ставят под сомнение. Она может оказаться обычной уткой, задача которой — позлить главного соперника.
О том, что миллиардер и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, борющийся за пост кандидата в президенты США от Демократической партии, планирует взять себе в напарники бывшую первую леди Хиллари Клинтон, со ссылкой на источники сообщил американский новостной агрегатор Drudge Report. По его данным, она якобы может претендовать на пост вице-президента.
По данным источника, выбор пал на Клинтон из-за результатов опросов, согласно которым их тандем с Блумбергом имел бы крайне высокие шансы на успех. В самом предвыборном штабе миллиардера не стали подтверждать информацию, отметив, что «сконцентрированы на праймериз и дебатах, а не на спекуляциях о вице-президенте». Клинтон же отказалась давать комментарий изданию. Ранее она неоднократно говорила о своей неготовности участвовать в избирательной кампании кого-либо из кандидатов.
Примечательно, что ранее о сговоре Клинтон и Блумберга заявлял сам Трамп. Правда, он имел в виду президентскую гонку 2016 года, когда его главным соперником от Демпартии выступала бывшая первая леди. Кампания была крайне ожесточённой, и кандидаты не скрывали неприязни друг к другу. В своём интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе в конце января 2020 года Трамп рассказал, будто Клинтон якобы предложила Блумбергу должность госсекретаря США, чтобы тот не выставлял свою кандидатуру на выборах. При этом американский лидер подчеркнул, что Клинтон тогда обманула мэра Нью-Йорка и планировала в случае победы отдать этот пост своему близкому другу — губернатору штата Вирджиния Терри Маколиффу.
Несмотря на то, что новость о возможном союзе мгновенно облетела американские СМИ, ряд изданий и экспертов сочли это «троллингом» в адрес действующего президента.
Слухи о том, что Хиллари Клинтон станет напарником Блумберга, распространялись через консервативный веб-сайт, который, как все знают, читает Трамп. Это подтверждает достоверность теории о том, что вся кампания Майкла Блумберга — это большой троллинг Дональда Трампа, — считает главный редактор издания PoliticusUSA Джейсон Изли.
По его словам, сама идея того, что Клинтон может вернуться в политику в каком-либо качестве, задевает Трампа за живое, и этого будет достаточно, чтобы довести его до крайности.
Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в беседе с NEWS.ru также высказал мнение о том, что слухи о возможном союзе Блумберг-Клинтон — не более, чем выпад в адрес нынешнего хозяина Белого Дома.
Я думаю, что это целенаправленный троллинг Трампа и его сторонников, тактика кампании по поддержанию интереса и ажиотажа вокруг кандидатуры Блумберга. Не думаю, что на данном этапе они рассматривают это всерьёз. Я бы не верил этому троллингу SMM-щиков Блумберга.
Владимир Фролов
эксперт по международным отношениям
Аналитик напомнил, что миллиардер вложил крупную сумму денег в продвижение своей кампании в социальных сетях и собрал для этого команду высококвалифицированных сотрудников. Как ранее писал NEWS.ru, размер вложений составляет порядка $350 млн и, по некоторым оценкам, к концу кампании может достичь $2 млрд. Только за один месяц мэр Нью-Йорка потратил больше денег на участие в предвыборной гонке, чем все остальные кандидаты от Демпартии вместе взятые.
Согласно последним опросам, Блумберг занимает третью строчку в гонке кандидатов от демократов за возможность участвовать в выборах-2020: за него готовы проголосовать 14,2% респондентов. Впереди идут Джо Байден с показателем в 19,2% и Берни Сандерс с результатом 23,6%. Реальное положение дел Блумберга можно будет оценить по итогам «супервторника»: 3 марта праймериз пройдут сразу в 14 штатах.