Заболевший Болсонару самовольно покинул больницу в США O Globo: экс-президент Бразилии Болсонару вопреки советам врачей покинул больницу в США

Фото: Raul Pereira/Global Look Press

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару покинул больницу в США вопреки советам врачей. Политик, который в настоящее время отдыхает во Флориде, 10 января поступил в стационар с жалобами на боли в брюшной полости. Об этом сообщает газета O Globo.

Болсонару покидает больницу в США вопреки рекомендациям врачей, — говорится в сообщении издания.

Экс-президент Бразилии отправился в США в конце 2022 года, не делая участвовать в церемонии инаугурации своего конкурента, нового главы государства Луиса Инасиу Лула да Силвы. Последний официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года. 8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.

Болсонару испытывает проблемы со здоровьем с 2018 года, когда на него было совершено покушение. Во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов, политик получил ножевое ранение, в результате которого оказалась повреждена брыжеечная артерия, обеспечивающая кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес целую серию операций.