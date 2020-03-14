https://static.news.ru/photo/04fbb550-661b-11ea-8064-fa163e074e61_660.jpg Хайди Клум Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская телеведущая и бывшая топ-модель Хайди Клум не смогла сдать в Калифорнии тест на коронавирусную инфекцию, когда почувствовала недомогание. Она пожаловалась на жар, кашель и насморк.

Клум отметила, что обратилась к двум частным врачам, которые не смогли провести тест. Болезнь 46-летней телеведущей помешала ей появиться в шоу «Америка ищет таланты».

Надеюсь, это просто простуда. Я бы с удовольствием сдала тест на коронавирус, но его здесь просто нет, — посетовала Клум в Instagram.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса COVID-19 и ограничил авиасообщение с Европой. Число заражённых в Соединённых Штатах приблизилось к трём тысячам человек.

В марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Болезнь спровоцировала обвал на нефтяном рынке и общее падение мировой экономики. В мире зафиксировано около 150 тысяч случаев заражения, погибли более 5,5 тысячи человек.

Как передавал NEWS.ru, за сутки число выявленных случаев COVID-2019 в России выросло на 14. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 59 случаев инфицирования коронавирусом.