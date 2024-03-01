«За закрытыми дверями»: в США раскрыли особенность поведения Байдена Экс-спикер Маккарти: Байден не может обойтись без шпаргалок на личных встречах

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент США Джо Байден использует заметки даже во время частных встреч с небольшими группами людей, заявил в эфире Fox Business экс-спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Он отметил, что уважает политика за служение стране, но сомневается, что пост президента можно занимать в таком почтенном возрасте.

Он все еще пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь (с ним) за закрытыми дверями. Но телесуфлер — это записки. Когда я встретился с ним, обнаружил, что их будет всего пара. Он читал по бумажке, — рассказал Маккарти.

Экс-спикер пояснил, что это мешало разговору. Байден всегда придерживается содержимого шпаргалок, и если в разговоре отклониться от установленной темы, то американский лидер теряет нить беседы и не может продолжать, констатировал он.

Ранее выяснилось, что Байден, прошедший ежегодный медосмотр, страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия и спинной артрит. В заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О’Коннора, уточняется, что некоторые из этих заболеваний приводят к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Кроме того, у политика нашли гастроэзофагеальный рефлюкс. Это одно из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое у американского президента проявляется в виде «учащенного прочищения горла».

До этого журналист Такер Карлсон назвал Байдена «дряхлым человеком». Экс-телеведущий уверен, что политик может переизбраться на предстоящих выборах главы государства только в случае фальсификации результатов, поскольку он не может ни говорить, ни ходить, о чем известно всему миру. Карлсон подчеркнул, что если Байден останется в Белом доме, то это станет «дурацкой шуткой над демократией».