За сутки в США коронавирусом заразились более 224 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/c3a10b24-3bd4-11eb-a14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

За последние 24 часа в США COVID-19 диагностировали ещё у 224 тыс. человек, скончались 2768 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

По его данным, за минувшие сутки в стране выявлено 224 452 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Штатах коронавирус был диагностирован почти у 15,6 млн человек.

Жертвами заболевания в США стали 292 тыс. пациентов. Победили болезнь более 5,9 млн заболевших. Во всём мире, согласно информации университета, заразились около 69 млн человек, погибли более 1,5 млн инфицированных.

На территории России в течение прошедших суток медики выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В целом за пандемию в РФ коронавирусом заразились 2 597 711 человек. Кроме того, в стране за 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагностированным COVID-19 — 613 летальных исходов за сутки. В общей сложности жертвами инфекции стали 45 893 россиянина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа потеряли больше своих граждан, чем во время Второй мировой войны. Журналисты сообщили об этом в пятницу, 11 декабря.