За сутки в США коронавирус выявили у 106 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/056e2c84-4775-11eb-b85e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 106 жителей США, скончались от инфекции 1223 человека.

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, за прошедшие 24 часа в США зарегистрировали 105 906 заражённых COVID-19. На прошлой неделе в этой стране был зафиксирован суточный максимум заражений — более 249 тысяч случаев.

Согласно информации университета, с начала пандемии в США выявили более 18,7 млн заражённых коронавирусом, скончались от инфекции более 330 тысяч человек.

Всего в мире зарегистрировано уже около 80 млн заболевших коронавирусом. На первом месте по числу заражённых находятся США, на втором — Индия (более 10 млн), на третьем — Бразилия (около 7,5 млн), на четвёртом — Россия (3 млн).

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 29 258 человек. Днём ранее было выявлено 29 018 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусом в России с начала пандемии превысило отметку в 3 млн человек. Регионами с наименьшими темпами распространения COVID-19 стали Тува и Еврейская АО (0,5%), а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Новосибирская, Кемеровская, Оренбургская и Магаданская области (0,6%).

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 28 185 россиян, число переболевших COVID-19 в стране увеличилось до 2 426 439 человек. Жертвами пандемии с начала года стали 54 226 россиян, это число за сутки выросло на 567 человек.