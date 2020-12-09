За сутки от коронавируса скончалось рекордное число американцев

https://static.news.ru/photo/b5e883e2-3ac4-11eb-b210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cpl. Samantha Hall/Cpl. Samantha Hall

В США 9 декабря был зафиксирован самый высокий за время пандемии показатель по смертности от COVID-19 за сутки.

Так, за эти 24 часа в Штатах скончались 3011 пациентов с диагностированным ранее коронавирусом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 3 декабря. Тогда за сутки от COVID-19 скончались немногим более 2,8 тысячи человек, передаёт издание The New York Times.

С начала пандемии в США было выявлено более 15,3 млн случаев заражения коронавируса, скончались свыше 289 тысяч человек. В мире на сегодняшний день коронавирус был диагностирован более 6,8 млн раз.

В России за последние 24 часа зарегистрировали 27 927 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекцией нового типа заболели 2 569 126 россиян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что семеро привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» сообщили о совершенно разном уровне антител после прививки: у кого-то антител в крови нет совсем, а у кого-то их уровень превышает норму в четыре раза.