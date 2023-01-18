За базар ответит: акционеры судятся с Илоном Маском из-за обманутых надежд Слово может убить, особенно если это слово Илона Маска. А он их произнес целых два

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск стал на шаг ближе к скамье подсудимых по обвинениям в якобы мошеннических действиях четырехлетней давности. В среду, 18 января, проходит отбор жюри присяжных, которое затем будет рассматривать иск против Маска и других директоров компании Tesla. Истцы — акционеры компании — обвиняют миллиардера в том, что он разместил в Twitter сообщение, которое ввело их в заблуждение относительно будущей стоимости акций. NEWS.ru выясняет, как всего два неосторожных слова могут обойтись их автору в миллионы долларов.

Сколько стоит слово?

Твит Маска, состоящий всего из двух слов Funding secured («финансирование обеспечено»), причинил покупателям акций Tesla Inc. колоссальные убытки. В иске не разглашается конкретная сумма этого ущерба, но известно, что после сообщения Илона Маска держатели акций рассчитывали, что каждая из них вырастет в цене с $344 до $412.

Хотя в первые часы после публикации твита 7 августа 2018 года бумаги в самом деле подорожали на 11%, уже к концу дня разочарованные инвесторы начали от них избавляться. В результате держатели акций Tesla оказались к концу того дня с дыркой от бублика: их бумаги обесценились до $263, то есть это на треть меньше, чем было до того, как Маск пообещал акционерам золотые горы.

«Обманутые дольщики» требуют от Маска в суде Сан-Франциско возместить им многомиллионные убытки и судебные издержки.

Свой злосчастный твит Илон Маск опубликовал в процессе переговоров с фондом «бизнес-ангелов» из Саудовской Аравии в 2018 году. На них речь шла именно об инвестициях в компанию Tesla, но, как оказалось, ее глава несколько поторопил события, выдав желаемое за свершившийся факт. Успевшие приобрести так и не ставшие (в тот момент) «золотыми» акции инвесторы обвиняют Маска если и не в преднамеренном обмане, то в недобросовестной рекламе. Последнее позволяет перевести дело из уголовного в гражданско-правовое поле.

Фото: IMAGO/Christian Thiel/Global Look Press Завод по производству электромобилей Tesla

Впрочем, у Маска есть железное алиби, которое может позволить ему выйти сухим из воды. Акции Tesla через пару лет в самом деле взлетели до небес, и те их владельцы, которые не поддались первоначальной панике, получили невероятные 1520% прибыли. Если на волне панических настроений бумаги компании Маска продавались по бросовой цене, то в ноябре 2021 года каждая из них торговалась по $6150. Лично Илон Маск сделался на какое-то время самым богатым человеком в мире — рыночная капитализация его компании составила в моменте $1 трлн, а персонально ему принадлежало акций на сумму $134 млрд. Однако на конец 2022 года Tesla стоила только $485 млрд.

Поспешившие после первых же трудностей избавиться от бумаг Tesla владельцы кусали локти. Даже при том, что после этих пиковых показателей акции Tesla снова пошли вниз и сам Маск перестал быть «миллиардером номер один», всё равно сегодня их бумаги стоят на 384% больше, чем было на момент публикации заявления Funding secured. Говоря юридическим языком, тем самым Илон Маск по факту многократно компенсировал акционерам ущерб, нанесенный своим неосторожным твитом.

Суд невозможно повернуть назад

По-хорошему истцам следовало бы отозвать свое заявление в суд, но юридическую машину США, однажды запущенную, почти невозможно остановить. Процессы могут тянуться годами даже после того, как сам предмет иска давным-давно исчез, как в данном случае.

Судья Эдвард Чен в суде Сан-Франциско ранее уже предупредил: хотя предмет иска уже исчез, это никак не отменяет факт, что твит Маска, послуживший основанием для судебного процесса, «ни при каких обстоятельствах не может считаться правдивым или аккуратным», и слушания все равно откроются 18 января. Это, возможно, стало одной из причин, по которым американский мультимиллиардер пропускает проходящий всю эту неделю Всемирный экономический форум в Давосе. Правда, сам Маск объясняет свое отсутствие на ВЭФ тем, что «ему там просто было бы скучно».

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Адвокаты ответчика настаивают, чтобы дело слушалось не в Сан-Франциско, а в Техасе, по месту регистрации Tesla. Они обосновывают свое требование тем, что собрание присяжных в Калифорнии может иметь предубеждение к фигуре их клиента, потому что это самое жюри ранее собиралось при рассмотрении другого судебного дела с участием Маска. Речь идет о разбирательствах по поводу решения миллиардера уволить множество сотрудников Twitter, а также его решения восстановить ранее удаленные посты в этой соцсети (прежние владельцы считали, что такие твиты распространяют дезинформацию).

Адвокаты предъявили суду результаты проведенного ими опроса, который показал, что из 200 потенциальных членов коллегии присяжных только 26 испытывают к Маску позитивное или нейтральное отношение, в то время как остальные настроены к нему резко негативно, например считают его «надменным» или «нарциссичным». В жюри 18 января случайным образом будет отобрано девять человек.

От незаконного обогащения до сексуальных домогательств

В отношении Маска рассматривалось и рассматривается не только дело частного обвинения со стороны акционеров, но и множество других дел, от незаконного обогащения до сексуальных домогательств. Самыми серьезными их них были претензии от лица государственной структуры США, защищающей права частных инвесторов — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Эта комиссия первоначально в сентябре 2018 года рассматривала твит Маска как сознательный обман инвесторов и на этом основании требовала снять его с поста главы компании. В процессе разбирательства государственные ревизоры смягчили свои требования, а Илон Маск согласился заплатить штраф в размере $20 млн. Он также оставил представительский пост председателя компании, но сохранил гораздо более значимое кресло ее СЕО (исполнительного директора).

Фото: imago-images.de/Global Look Press Илона Маска обвиняют много в чем — от незаконного обогащения до сексуальных домогательств

Впрочем, штраф в $20 млн для Илона Маска — это карманные деньги, учитывая, что в 2022 году за приобретение контроля над Twitter он выложил, не особо торгуясь, $44 млрд.

Достигнутое в апреле 2022 года между SEC и Маском соглашение также требует от последнего согласовывать все его будущие сообщения в соцсетях, касающиеся деловых вопросов, с советом директоров Tesla.

У Маска, впрочем, тогда не было особого выбора. Прояви он упорство, это привело бы к нежеланию банков сотрудничать с Tesla и компания осталась бы без текущего финансирования. Маск позднее говорил, что SEC, по сути, вынудила его подписать соглашение под дулом пистолета, приставленного к голове его ребенка (то есть его компании).