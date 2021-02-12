Юристы Трампа начали защищать его в деле об импичменте

https://static.news.ru/photo/036b955c-6d1d-11eb-bb2d-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua

Менеджеры по импичменту палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки закончили представлять свои аргументы против экс-президента США Дональда Трампа, попросив сенат осудить бывшего лидера за подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

По мнению демократов, атака правительственного здания произошла именно по указанию политика. Они также обратили внимание на слова некогда руководителя страны о том, что его поведение являлось «совершенно уместным», и предупредили о том, что подобное может повториться.

Отсутствие раскаяния у президента Трампа показывает, что он, несомненно, причинит вред в будущем, если ему это будет позволено. Я не боюсь, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться через четыре года. Я боюсь, что он снова примет участие в выборах и проиграет, поэтому может сделать это снова, — считает член палаты представителей, демократ Тед Лью.

Адвокаты Трампа начнут защищать его 12 февраля. Предполагается, что они сосредоточатся на двух главных аргументах: во-первых, конгресс не имеет права объявлять импичмент лидеру США, покинувшему свой пост. Во-вторых, призывы Трампа к сторонникам защищаются Первой поправкой конституции о свободе слова, передаёт телеканал CNN.

Кроме того, отмечают американские СМИ, они заявят, что демократы своей презентацией популяризировали насилие, и представят видео, на которых лидеры Демпартии используют призывы, схожие с репликами Трампа. После выступлений групп обвинения и защиты состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа.

Трамп, проигравший на президентских выборах Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что политика бывшего президента США Дональда Трампа вызвала недовольство не только его оппонентов из Демократической партии, но и посеяла раздор среди его однопартийцев-республиканцев. Так, он стал первым президентом в истории Штатов, импичмент которого поддержали сразу 10 его соратников по партии. Но этим всё не заканчивается: теперь более 100 политиков, в разное время бывших чиновниками от Республиканской партии, собираются создать новую политическую силу, и причиной этому стало непринятие ими действий Трампа и последствий его президентства.