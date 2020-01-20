Команда юристов президента США Дональда Трампа направила в сенат меморандум с аргументацией против выдвинутых обвинений и процесса импичмента как такового. 171-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома.
Сами статьи и сфальсифицированный процесс, который привёл к этому, являются наглым политическим шагом демократов Палаты представителей, который должен быть отвергнут, — говорится в меморандуме.
По словам юристов, процесс импичмента, инициированный демократами, является опасным нарушением конституции.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Агентство национальной безопасности (АНБ) США уменьшило объём предоставляемой конгрессу документации в отношении Украины. Она может оказаться весомой для процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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