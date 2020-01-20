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В 2019 году сразу 19 сотрудниц отделения интенсивной терапии для новорождённых женского госпиталя в штате Небраска стали мамами. На свет появились восемь мальчиков и 11 девочек.

В больнице случившееся назвали беби-бумом. Из-за беременности медсестёр руководству пришлось искать сотрудников, которые могли временно заменить их. Сами мамы говорят, что такой опыт позволил им обмениваться советами и знаниями, уточняет...