В США арестовали подозреваемого в массовой стрельбе В штате Теннесси полиция задержала 19-летнего подозреваемого в совершении массовой стрельбы

Фото: Knoxville Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Мемфис американского штата Теннесси полиция задержала 19-летнего юношу по подозрению в совершении массовой стрельбы, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления полицейских. Предположительно, юноша мог ездить по городу на автомобиле и стрелять в людей.

Полиция штата Мемфис предупредила местных жителей, чтобы те укрывались в помещениях из-за действия некого 19-летнего мужчины, который «разъезжал по городу, стреляя в людей». Подозреваемый был за рулем светло-голубого автомобиля марки Infiniti, а затем сменил машину «на серый внедорожник».

Если вам не нужно быть на улице, оставайтесь в помещении, пока ситуация не разрешится, — заявила местная полиция в Twitter.

Сообщается, что молодой человек вел прямую трансляцию своих действий в Facebook.

Официальной информации о погибших и числе жертв стрельбы от полиции пока не поступало.

Теннесси — один из штатов США, где людям от 21 года разрешено носить с собой оружие без специального разрешения.

Ранее сообщалось, что в американском Лас-Вегасе, штат Невада, был обнаружен убитым журналист-расследователь Джефф Джерман. Тело со следами ножевых ранений нашли возле дома журналиста. Инцидент произошел в субботу, 3 сентября.